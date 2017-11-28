СК: сын убил отца, мешавшего спать

«Мужчина 1981 года рождения, рабочий одного из предприятий города, находясь по месту своего жительства, избил кулаками своего отца, проживавшего совместно. По данным следствия, причиной конфликта стало то, что отец громко разговаривал, когда сын лег спать, чем ему помешал», — сообщил Иванюк.