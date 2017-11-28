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16:46 (мск), источник: Sputnik.by

СК: сын убил отца, мешавшего спать

В Бресте устанавливаются обстоятельства и детали убийства местного жителя в результате семейной ссоры. 68-летнего брестчанина насмерть забил собственный 36-летний сын. Трагедия произошла ночью 22 ноября.

Источник: Sputnik.by

«Мужчина 1981 года рождения, рабочий одного из предприятий города, находясь по месту своего жительства, избил кулаками своего отца, проживавшего совместно. По данным следствия, причиной конфликта стало то, что отец громко разговаривал, когда сын лег спать, чем ему помешал», — сообщил Иванюк.

Сын причинил пожилому отцу травмы и телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. В отношении мужчины Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 — убийство. Подозреваемый заключен под стражу.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и генотипоскопические экспертизы, допрошены подозреваемый и свидетели. Подозреваемый раскаивается в содеянном.

Комментарий официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

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