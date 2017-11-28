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17:23 (мск), источник: Клопс.ru

В реке Путиловка в Правдинском районе утонул мужчина, случайно упавший в воду

В Калининградской области в реке Путиловка утонул мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Источник: Клопс.ru

Трагедия произошла во вторник, 28 ноября, в посёлке Подлипово Правдинского района. Как рассказал местный житель Виктор Тимофеев, рядом с рекой на ул. Садовой находится место, куда раз в неделю на машине привозят продукты. Туда приходят местные жители, а так же покупатели из ближайших населённых пунктов. Около 13:20 один из мужчин, проживающий в соседнем посёлке Малодворки, пришёл за продуктами и случайно упал в реку.

«Это был несчастный случай. Он стоял спиной к реке и не удержался на ногах. За ним тут же бросились в воду мужчины, которые стояли рядом. Они быстро вытащили его из воды, но он уже не подавал признаков жизни», — рассказал очевидец.

В СУ СК РФ по Калининградской области сообщили, что следователь выехал в посёлок по сообщению об обнаружении в реке тела мужчины. Прокомментировать инцидент пообещали позднее.

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