Перевернувшийся в Финском заливе катер подняли из воды с помощью крана

По предварительным данным, 28 ноября в акватории Финского залива в районе города Высоцк произошло столкновение сухогруза и лоцманского катера, в результате чего катер перевернулся. На борту катера находились три члена экипажа. В настоящее время спасен один из них, поиски двоих продолжаются. По факту столкновения сухогруза и лоцманского катера возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

«По состоянию на 15.30 катер подняли с помощью крана. Для дальнейшего обследования катера будет производиться откачка воды», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

В ГУМЧС по Ленинградской области создан оперативный штаб. На месте происшествия работают три судна морского спасательно-координационного центра, в районе порта Высоцк производится оповещение судовладельцев о происшествии. Также для поиска людей привлечен вертолет МЧС России.