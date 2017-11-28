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18:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Росгвардейцы поймали налетчиков, ограбивших клиентку банка в Нижнем Новгороде

Грабители попытались скрыться на автомобиле, но были заблокированы патрульными машинами.

Во вторник, 28 ноября, неизвестные подкараулили у отделения банка женщину и вырвали у нее сумку. Злоумышленники скрылись с места преступления на иномарке темного цвета.

— На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области. — По указанному адресу выехала группа задержания.

Женщина сообщила приметы нападавших, после чего росгвардейцы и сотрудники патрульно-постовой службы полиции отправились на поиски преступников. Грабителей заметили на одной из улиц, расположенной рядом с местом преступления. Росгвардейцы и полицейские заблокировали их автомобиль патрульными автомашинами. В машине оказались двое мужчин: одному 34 года, второму 39 лет. Потерпевшая опознала злоумышленников. Похищенное изъято и передано законной владелице. Нападавшие переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

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