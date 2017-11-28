Росгвардейцы поймали налетчиков, ограбивших клиентку банка в Нижнем Новгороде
Грабители попытались скрыться на автомобиле, но были заблокированы патрульными машинами.
Грабители попытались скрыться на автомобиле, но были заблокированы патрульными машинами.
Во вторник, 28 ноября, неизвестные подкараулили у отделения банка женщину и вырвали у нее сумку. Злоумышленники скрылись с места преступления на иномарке темного цвета.
— На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги, — сообщили в
Женщина сообщила приметы нападавших, после чего росгвардейцы и сотрудники