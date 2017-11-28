Росгвардейцы поймали налетчиков, ограбивших клиентку банка в Нижнем Новгороде

Во вторник, 28 ноября, неизвестные подкараулили у отделения банка женщину и вырвали у нее сумку. Злоумышленники скрылись с места преступления на иномарке темного цвета.

Женщина сообщила приметы нападавших, после чего росгвардейцы и сотрудники патрульно-постовой службы полиции отправились на поиски преступников. Грабителей заметили на одной из улиц, расположенной рядом с местом преступления. Росгвардейцы и полицейские заблокировали их автомобиль патрульными автомашинами. В машине оказались двое мужчин: одному 34 года, второму 39 лет. Потерпевшая опознала злоумышленников. Похищенное изъято и передано законной владелице. Нападавшие переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.