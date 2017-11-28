В Казани директор фирмы расстрелял парней, напавших на него после замечания

Предварительно, около полуночи 27 ноября на 10 этаже подъезда дома по улице Чуйкова бизнесмен обратился к четырем 23-летним парням, которые в пьяном состоянии громко шумели и мешали жильцам.

— В ответ парни начали избивать мужчину, который после этого выстрелил в них около шести раз из зарегистрированного травматического пистолета. Пострадавших госпитализировали с различными ранами, у одного из них оказалось сломано ребро, у другого — травмы колен, у третьего — ушибленная рана груди, а у четвертого — перелом носа, — рассказали ProKazan.ru.