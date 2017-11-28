В Финском заливе нашли тело погибшего при столкновении катера с сухогрузом

По предварительным данным, 28 ноября в акватории Финского залива в районе города Высоцк произошло столкновение сухогруза и лоцманского катера, в результате чего катер перевернулся. На борту катера находились три члена экипажа. Был спасен один человек, начались поиски двух человек. По факту столкновения сухогруза и лоцманского катера возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

«Тело одного человека обнаружено вблизи проведения работ по подъему катера», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что перевернувшийся в Финском заливе лоцманский катер подняли с помощью крана, для дальнейшего обследования будет проведена откачка воды. В ГУМЧС по Ленинградской области создан оперативный штаб. На месте происшествия работают три судна морского спасательно-координационного центра, в районе порта Высоцк производится оповещение судовладельцев о происшествии. Также для поиска привлечен вертолет МЧС России.