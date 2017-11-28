Каждые 10 дней на российско-польской границе ловят одного и того же контрабандиста

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, мужчину в среднем каждые 10 дней ловят с грузом контрабанды. Возвращаясь из России, уже отлично знакомый большинству таможенников в лицо турист с упорством маньяка везет сигареты в количествах, значительно превышающих допустимые нормы.

В последний (но вряд ли окончательный) раз он попался в ночь с 27 на 28 ноября на погранпереходе в Гжехотках. Едва завидев знакомый «Опель Вектра», поляки автоматом направили его для проведения углубленного контроля. И вновь не ошиблись.