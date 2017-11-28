Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Государство начнет платить за рождение первого ребенка
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Жена об официальном разводе с Джигарханяном: Уже не ждала
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10Самые дорогие в мире картины
17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Каждые 10 дней на российско-польской границе ловят одного и того же контрабандиста

Своеобразной достопримечательностью на российско-польской границе стал гражданин солнечной Армении, имеющий вид на жительство в польском городе Ольштын.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, мужчину в среднем каждые 10 дней ловят с грузом контрабанды. Возвращаясь из России, уже отлично знакомый большинству таможенников в лицо турист с упорством маньяка везет сигареты в количествах, значительно превышающих допустимые нормы.

В последний (но вряд ли окончательный) раз он попался в ночь с 27 на 28 ноября на погранпереходе в Гжехотках. Едва завидев знакомый «Опель Вектра», поляки автоматом направили его для проведения углубленного контроля. И вновь не ошиблись.

С начала сентября этого года товарища накрывают уже в девятый раз, однажды он уже лишился своей машины — и теперь эта «Вектра» тоже арестована. Страшно даже подумать, какое решение примет суд, когда начнет рассмотрение накопившейся пачки административных дел, возбужденных в отношении армянина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сотрудники Радио «Комсомольская правда» стали СМИротворцами года
Глава МВД Украины: Запад нас «кинул»!
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Хворостовский посмертно выдвинут на премию Grammy
Дело Улюкаева: суд взвесил деньги Сечина
Представлен плакат чемпионата мира по футболу в России
Суд отказал «дочке» Siemens в аресте турбин, поставленных в Крым
Родченков выдал за допинговый список медальный прогноз России
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь