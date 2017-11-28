Около 290 домов и 13 соцобъектов остались без тепла в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре вечером произошла авария в тепловой камере,
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре вечером произошла авария в тепловой камере,
После пяти часов вечера стало известно, что в восточной части Павлодара случилась авария в тепловой камере. Как подчеркнула
«Работают две
Сообщается, что все эти дома и объекты находятся полностью без тепла. На место выехала специальная комиссия.
«Причина аварии — коррозия тепловой трубы, — рассказала