Около 290 домов и 13 соцобъектов остались без тепла в Павлодаре

Источник: РИА "Новости"

После пяти часов вечера стало известно, что в восточной части Павлодара случилась авария в тепловой камере. Как подчеркнула пресс-секретарь АО «Павлодарэнерго» Олеся Емельянова, всё случилось в районе улиц Суворова, Чкалова и Российской.

«Работают две аварийно-ремонтные бригады, — сообщила она. -Отключено с вечера 35 многоэтажек, 259 частных домов. Без тепла — 35 юрлиц. В списке — 13 социальных объектов, среди них четыре детсада, областная клиническая больница, Павлодарская районная поликлиника, две школы, четыре колледжа».

Сообщается, что все эти дома и объекты находятся полностью без тепла. На место выехала специальная комиссия.