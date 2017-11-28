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17:14 (мск), источник: Kazinform

Около 290 домов и 13 соцобъектов остались без тепла в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре вечером произошла авария в тепловой камере, из-за которой остались без отопления жители множества домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

После пяти часов вечера стало известно, что в восточной части Павлодара случилась авария в тепловой камере. Как подчеркнула пресс-секретарь АО «Павлодарэнерго» Олеся Емельянова, всё случилось в районе улиц Суворова, Чкалова и Российской.

«Работают две аварийно-ремонтные бригады, — сообщила она. -Отключено с вечера 35 многоэтажек, 259 частных домов. Без тепла — 35 юрлиц. В списке — 13 социальных объектов, среди них четыре детсада, областная клиническая больница, Павлодарская районная поликлиника, две школы, четыре колледжа».

Сообщается, что все эти дома и объекты находятся полностью без тепла. На место выехала специальная комиссия.

«Причина аварии — коррозия тепловой трубы, — рассказала пресс-секретарь АО “Павлодарэнерго”. — Устранить аварию обещают к полуночи».

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