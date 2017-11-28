В Алматы пропала гражданка Китая

По данным ведомства, 34-летняя китаянка по имени Рен Сюмей вышла из гостиницы в районе Центральной мечети и отправилась на встречу с подругой в торговый центр на пересечении улиц Сейфуллина и Макатаева. Однако в последний раз женщину видели в другом торговом центре «Достык Плаза» 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее в 20:00, когда она вышла из торгового центра. В ДВД Алматы сообщили, что по факту создана следственно-оперативная группа.