В Алматы пропала гражданка Китая
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы разыскивают гражданку КНР, которая в Алматы занималась бизнесом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы разыскивают гражданку КНР, которая в Алматы занималась бизнесом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
По данным ведомства, 34-летняя китаянка по имени Рен Сюмей вышла из гостиницы в районе Центральной мечети и отправилась на встречу с подругой в торговый центр на пересечении улиц Сейфуллина и Макатаева. Однако в последний раз женщину видели в другом торговом центре «Достык Плаза» 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее в 20:00, когда она вышла из торгового центра. В ДВД Алматы сообщили, что по факту создана
«В гостиницу она не вернулась, телефон вне зоны доступа. С какого времени девушка в Алматы, мы пока не знаем. Сейчас поисками занимаются сотрудники криминальной полиции и РУВД Медеуского района. По делу ведется следствие», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.