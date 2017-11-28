Главе петербургского Колпино просят дать 8 лет за разбой 2003 года

Представитель гособвинения просит суд приговорить главу муниципального образования город Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга), депутата городского муниципального совета Вадима Иванова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбой, совершенный, по версии следствия, в 2003 году. Об этом сообщает сегодня, 28 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Резонансный процесс над Вадимом Ивановым проходит в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга. Защита муниципала полагает, что обвинение не смогло доказать вину подсудимого, и просит у суда его оправдать. Прения сторон завершились, 30 ноября подсудимый выступит с последним словом.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, 4 октября 2003 года на лестничной площадке дома по улице Маршала Захарова в Петербурге Иванов и его подельник, угрожая пистолетом, избили женщину и мужчину и похитили денежные средства — доллары США, эквивалентные в то время более 1,4 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле под управлением еще одного соучастника.

Последний в 2013 году, находясь под следствием по другому делу, дал показания, которые привели к установлению личности и аресту Вадима Иванова. Глава Колпино был задержан 29 сентября 2016 года и арестован по решению суда. Соучастники преступления ранее были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Как сообщает «Петербургский дневник», в ходе судебного процесса «ключевые свидетели обвинения заявили, что сидящий в “аквариуме” глава МО Колпино — совсем не тот Вадим, который ходил с ними на дело».

Однако потерпевшая женщина уверенно указала на подсудимого, как на своего давнего обидчика, подчеркивая, что узнала его по голосу, манере говорить и особым приметам.

Сам обвиняемый заявил, что его семья в 2003 году владела небольшой сетью магазинов, приносящих хороший доход, и мотивов совершать разбой у него не было. Как сообщали СМИ, в 2003 году Вадим Иванов работал частным охранником и имел право на ношение оружия.