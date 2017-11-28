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17:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Репьевке из-за короткого замыкания сгорели гараж и BMW

Пожарных вызвали соседи.

Источник: РИА "Воронеж"

Гараж вместе с находившимся в нем автомобилем BMW сгорел в селе Репьевка в пятницу, 24 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замначальника пожарной части № 54 ГПС по охране Репьевского района Николай Ярмонов во вторник, 28 ноября.

Происшествие случилось на улице Лесной. Сигнал в пожарную часть поступил в 3: 24. Бригада пожарных быстро справилась с огнем.

— Я спал. Меня разбудила мать и сказала, что горит лес. Я выглянул в окно и заметил, что в метрах пятидесяти пылает гараж. Уже горела крыша. Я позвонил в «систему-112», — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» местный житель Денис Пахомов.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

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