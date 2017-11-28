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17:43 (мск), источник: Sputnik.md

Скиммеры из Молдовы держали в страхе весь Бухарест

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В Румынии раскрыли преступную группировку, состоящую из граждан Молдовы, сообщила пресс-служба генерального инспектората полиции страны.

Источник: Sputnik.md

Преступников «вели» с мая 2017 года. Они обвиняются во взломе банкоматов. Задержанным — от 23 до 37 лет, их пять человек. Преступления свои они совершали в Бухаресте.

Известно, что задержанные взломали 30 банкоматов с помощью скиммингового оборудования. Деньги были сняты с около трех тысяч банковских карт.

Следствие вели полицейские Молдовы и Румынии.

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