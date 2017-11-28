Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Государство начнет платить за рождение первого ребенка
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
В России могут ввести налог на смерть
Николь Кидман в сверкающем платье затмила всех на премии
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: жена Джигарханяна прокомментировала развод
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10Самые дорогие в мире картины
18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за убийство и разбой осудят двоих жителей

В Ростовской области в суд передано дело в отношении двоих мужчин, которых подозревают в убийстве и разбое. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Инцидент произошел в поселке Тарасовский Ростовской области еще в сентябре прошлого года. На скамье подсудимых окажутся 28-летний шахтинец и 59-летний житель поселка Тарасовский.

— По данным следствия, обвиняемые незаконно проникли в домовладение 49-тилетнего селянина, — рассказали в Следственном комитете. — Там они поочередно нанесли ему не меньше 16 ударов по телу, шее и голове, от которых мужчина скончался на месте происшествия. После этого налетчики похитили украшения, сотовые телефоны, травматический пистолет и деньги в сумме 3 200 рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Теперь их дело будет рассматривать суд. Не исключено, что ближайшие несколько лет им предстоит провести за решеткой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сотрудники Радио «Комсомольская правда» стали СМИротворцами года
Глава МВД Украины: Запад нас «кинул»!
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Хворостовский посмертно выдвинут на премию Grammy
Дело Улюкаева: суд взвесил деньги Сечина
Представлен плакат чемпионата мира по футболу в России
Суд отказал «дочке» Siemens в аресте турбин, поставленных в Крым
Родченков выдал за допинговый список медальный прогноз России
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь