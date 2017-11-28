В Ростовской области за убийство и разбой осудят двоих жителей

Инцидент произошел в поселке Тарасовский Ростовской области еще в сентябре прошлого года. На скамье подсудимых окажутся 28-летний шахтинец и 59-летний житель поселка Тарасовский.

— По данным следствия, обвиняемые незаконно проникли в домовладение 49-тилетнего селянина, — рассказали в Следственном комитете. — Там они поочередно нанесли ему не меньше 16 ударов по телу, шее и голове, от которых мужчина скончался на месте происшествия. После этого налетчики похитили украшения, сотовые телефоны, травматический пистолет и деньги в сумме 3 200 рублей.