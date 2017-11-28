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20:19 (мск), источник: Sputnik

Исследование: количество узбеков и таджиков в ИГИЛ преувеличено

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik, Рубен Гарсия. Масштаб перехода трудовых мигрантов из РФ под черные знамена Халифата не соответствует действительности.

Источник: Sputnik

К такому выводу пришел коллектив исследователей из России, Центральной Азии и Европы, представивших большой доклад о причинах распространения «взрывоопасной» радикальной идеологии среди мигрантов, пишет Sputnik Таджикистан.

Для сбора данных свои усилия объединили ученые из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Великобритании, разработавшие специальную анкету и опросившие сотни человек.

Причем анкетирование велось не только среди граждан центральноазиатских республик, но и среди уроженцев ЦА, получивших российский паспорт. По мнению руководителя Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николая Плотникова, среди новоиспеченных граждан России больше всего этнических таджиков и кыргызов.

Взяли лишнего

Главный вывод исследователей таков — проблема радикализации существует. Некоторые выходцы из Центральной Азии, находясь в России, действительно становятся жертвами пропаганды экстремистов, кто-то и вовсе сознательно идет на контакт с вербовщиками.

Но в целом масштаб исхода мигрантов в горячие точки Ирака и Сирии сильно преувеличен.

«Их выезд на Ближний Восток не имеет массового характера. Разговоры о том, что в рядах ИГИЛ рядовые бойцы чуть ли не поголовно таджики или узбеки, — это все от лукавого. Надо внимательно смотреть, кто делает такие заявления и кому выгодно их распространять», — заявил Плотников.

С этим согласен и Рафаэлло Пантуччи, британский коллега российского эксперта из Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания, RUSI). На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» он отметил, что СМИ неспроста уделяют много внимания этой проблеме. Но между тем в странах Магриба и Аравийского полуострова процент соотношения числа боевиков ИГИЛ к числу жителей намного выше.

В подтверждение доводов — немного статистики

По данным на июнь 2017 года, в России легально работают 1,9 миллиона граждан Узбекистана, 1,06 миллиона граждан Таджикистана, 620 тысяч граждан Кыргызстана. Общая же численность населения РУз — свыше 32 миллионов, РТ — без малого 9 миллионов, а РК — 6,1 миллиона человек.

И всего из более чем 47 миллионов в Сирии и Ираке оказались несколько тысяч человек. Немало нераскрытых сторонников ИГИЛ затаилось и на территории СНГ.

Конечно, и это сравнительно небольшое число — трагедия и ощутимая угроза безопасности. Особенно если вспомнить прошлогодний взрыв в петербургском метро или заявления то ли живого, то ли убитого экс-командира душанбинского ОМОНа Гулмурода Халимова, обещавшего по возвращении из Сирии устроить джихад у себя на родине.

Но, по мнению экспертов, спекуляции на этой теме не отражают реальной картины в миграционной сфере.

Государственная задача

Что же касается самих причин радикализма, то они не новы — социальное расслоение, не сложившаяся карьера, отсутствие достойного заработка. Как следствие — человек не видит жизненных перспектив, озлобляется и ищет выход в примитивных, но таких простых и доступных лозунгах о построении справедливого и счастливого исламского государства в отдельно взятом Ираке или Сирии.

Конечно, сказывается и низкий уровень образования — светского и религиозного, что играет на руку демагогам и проповедникам Халифата.

«Молодой человек, который плохо разбирается или вообще не знает основ своей веры, легко попадает под влияние экстремистов», — пояснил Sputnik Таджикистан профессор, член Академии наук РТ Абдунаби Сатторов.

Об этом в голос заявляют и европейские, и российские, и центральноазиатские исследователи, но все же они подчеркивают, что именно социально-экономические трудности, а не идеологическая обработка являются источником радикализмами мигрантов.

И предпосылки к этому складываются уже на родине, откуда молодые люди уезжают за границу в поисках лучшей доли. Но вместо страны молочных рек и кисельных берегов они сталкиваются с теми же проблемами, что и у себя на родине. Зато в силу большей информационной свободы и открытости границ находят простой способ заработать с оружием в руках.

Власти большинства стран Центральной Азии в последние несколько лет хорошо осознали такие риски, а потому стараются искоренять проблему в зародыше, ведя диалог с религиозными деятелями и общаясь с гражданами, выезжающими за рубеж.

«Это не только региональная, но и международная угроза. И в Таджикистане на проблему радикализации обращают самое пристальное внимание. У нас впервые в регионе была принята национальная стратегия по борьбе с экстремизмом, в разработке которой принимали участие ученые Академии наук», — отмечает Сатторов.

Решение проблемы он, как и его коллеги из Кыргызстана и России, видит в объединении усилий ученых, публицистов и религиозных деятелей для идеологического противодействия заразе терроризма.

Сам текст доклада будет опубликован в декабре на сайте Института востоковедения РАН.

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