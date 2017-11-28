Почти 30 домов остались без отопления в Нижнем Новгороде из-за аварий на трубопроводах

Повреждения трубопроводов стали причинами отключения центрального отопления сразу в трех районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Ленинском и Канавинском. Наибольшие проблемы испытывают жители двух улиц Канавинского района — Акимова и Волжской набережной. Там не только без подачи тепла, но и без горячей воды остаются 15 жилых домов. Восстановить снабжение коммунальщики планируют к 21.00 28 ноября.

В Автозаводском районе без тепла остались 11 домов на проспекте Бусыгина и Львовской, а также детский сад. Ещё два дома лишены отопления на улице Героя Самочкина в Ленинском районе. В обоих районах решить проблемы обещают также к 21:00.