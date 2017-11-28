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18:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Почти 30 домов остались без отопления в Нижнем Новгороде из-за аварий на трубопроводах

Отопления отключено и в одном детсаде Автозаводского района.

Повреждения трубопроводов стали причинами отключения центрального отопления сразу в трех районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Ленинском и Канавинском. Наибольшие проблемы испытывают жители двух улиц Канавинского района — Акимова и Волжской набережной. Там не только без подачи тепла, но и без горячей воды остаются 15 жилых домов. Восстановить снабжение коммунальщики планируют к 21.00 28 ноября.

В Автозаводском районе без тепла остались 11 домов на проспекте Бусыгина и Львовской, а также детский сад. Ещё два дома лишены отопления на улице Героя Самочкина в Ленинском районе. В обоих районах решить проблемы обещают также к 21:00.

Коммунальные аварии захлестнули не только жителей указанных районов. Более 20 домов в Московском и Приокском районах сегодня были отключены от холодного водоснабжения. Причины те же — аварии на трубопроводах. Там устранить аварии коммунальные службы рассчитывают ближе к полуночи.

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