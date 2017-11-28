В Асбесте командир отделения ППС спас из пожара трех сыновей и двух собак
Полицейский бросился в огонь, чтобы спасти семью, но сам получил ожоги.
Полицейский бросился в огонь, чтобы спасти семью, но сам получил ожоги.
33-летний начальник отделения ППС города Асбеста Василий Андриенко работает в МВД вот уже 15 лет. Жена полицейского трудится продавцом в магазине. Вместе с супругой силовик растит трех детей: 3,7 и 14 лет. Семья Василия, по словам коллег, очень дружная и всегда готова прийти на помощь соседям или друзьям. Но накануне в самом семействе Андриенко произошла беда.
— Накануне в доме Василия произошел пожар, — рассказал «КП-Екатеринбург» командир отдельной роты ППСП ММО МВД России «Асбестовский» майор Дмитрий Завьялов. — Сам Василий в это время был дома. Огонь первым заметил один из его сыновей, когда пошел в кладовку. Мальчик прибежал к отцу с криками: «Папа, там пожар!». Василий сразу же бросился туда тушить огонь. Но к тому моменту уже полыхала вся стена дома. Тогда Вася стал эвакуировать семью. Первым делом он вывел из дома детей с женой. А затем вернулся прямо в полыхающий двор за двумя собаками, которые сидели на цепи. Еле вытащил их.
Спасая собак, полицейский сам получил ожоги. У силовика обгорело лицо и сгорели ресницы. К счастью, кроме него никто в огне не пострадал. Но дом вместе со всеми вещами Василия выгорел полностью.
— Василий сразу же вызвал пожарных, — поясняет Дмитрий Завьялов. — Но дом очень старый. Поэтому вспыхнул как спичка. Они даже вещи не успели оттуда забрать. Все уничтожено огнем.
Пожар, предварительно, произошел
Если вы хотите помочь семье полицейского, номер его банковской карты: 2202 2002 4882 7733 (Андриенко В. И.).