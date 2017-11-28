Четверых детей, брошенных родителями, нашли в столице
За последние дни на улицах столицы нашли четверых детей, брошенных родителями. Малышам от четырёх до семи лет. Двоих нашли минувшей ночью.
За последние дни на улицах столицы нашли четверых детей, брошенных родителями. Малышам от четырёх до семи лет. Двоих нашли минувшей ночью.
Двоих — четырёхлетнего мальчика и семилетнюю девочку — обнаружили возле ресторана на Буюканах. Их отвезли в участок, а затем в Центр временного содержания.
«Известно, что они жили вместе с матерью на Буюканах в арендованной квартире. Женщина пьёт. Мы сообщим об этом в социальную службу и начнём расследование. Нужно решить, что делать с детьми дальше», — сообщил
Мать малышей нашли и уже вызвали в муниципальное Управление по защите прав ребёнка.
«Сейчас она находится в полицейском участке. Позже должна прийти к нам для выяснения всех обстоятельств. Нужно понять, почему она бросила детей одних на улице», — сообщила и.о. главы Управления по защите прав ребёнка Родика Тереховски.
Ещё одну брошенную девочку обнаружили в кафе на Рышкановке. Её тоже доставили в Центре матери и ребёнка. Мать девочки разыскивают. Полиция установила, что она возможно приехала из России.
«В полицию обратился бармен. Он заявил, что у них в кафе остался без присмотра ребёнок. Мы нашли подругу матери, она рассказала, что та отправилась в город с друзьями», — добавил
Ещё один семилетний мальчик находится в Центре матери и ребёнка с субботы. Никто из родственников пока его не искал.