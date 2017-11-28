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19:10 (мск), источник: Publika.md

Четверых детей, брошенных родителями, нашли в столице

За последние дни на улицах столицы нашли четверых детей, брошенных родителями. Малышам от четырёх до семи лет. Двоих нашли минувшей ночью.

Источник: Publika.md

Двоих — четырёхлетнего мальчика и семилетнюю девочку — обнаружили возле ресторана на Буюканах. Их отвезли в участок, а затем в Центр временного содержания.

«Известно, что они жили вместе с матерью на Буюканах в арендованной квартире. Женщина пьёт. Мы сообщим об этом в социальную службу и начнём расследование. Нужно решить, что делать с детьми дальше», — сообщил пресс-секретарь ГИП Адриан Жовмир.

Мать малышей нашли и уже вызвали в муниципальное Управление по защите прав ребёнка.

«Сейчас она находится в полицейском участке. Позже должна прийти к нам для выяснения всех обстоятельств. Нужно понять, почему она бросила детей одних на улице», — сообщила и.о. главы Управления по защите прав ребёнка Родика Тереховски.

Ещё одну брошенную девочку обнаружили в кафе на Рышкановке. Её тоже доставили в Центре матери и ребёнка. Мать девочки разыскивают. Полиция установила, что она возможно приехала из России.

«В полицию обратился бармен. Он заявил, что у них в кафе остался без присмотра ребёнок. Мы нашли подругу матери, она рассказала, что та отправилась в город с друзьями», — добавил пресс-секретарь ГИП Адриан Жовмир.

Ещё один семилетний мальчик находится в Центре матери и ребёнка с субботы. Никто из родственников пока его не искал.

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