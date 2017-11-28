Cобаки мстят людям: одичалые псы держат в страхе окраину Гродно

В местном спецавтохозяйстве (САХ) о проблеме знают, но решить ее не могут. Теперь мужчина решил жаловаться в прокуратуру, он уверен: если не собак не изолировать, вскоре они начнут нападать на людей.

Пенсионер, который живет в частном доме на окраине Гродно по адресу Старомалыщинская, 112, последние два года не выходит из дома без вил. Во дворе в любой момент можно столкнуться со стаей одичалых собак, которые ходят по району и ведут себя крайне агрессивно.

Участок пенсионера последние 20 лет находится на территории перспективной застройки, сюда нельзя проводить коммуникации и даже построить забор, чтобы хоть как-то защититься от непрошеных гостей. Раньше мужчина боролся с бродячими собаками сам, звонил в САХ. Терпение лопнуло, когда в середине ноября дикая свора ворвалась ночью в сарай и задушила домашних коз.

«Сарай у меня слабенький, собаки разодрали крышу, вытянули балки и ворвались в стойло с козами. Утро нашел в сарае четыре мертвых козы и козла Яшу», — вспоминает пенсионер.

Одна из погибших коз по кличке Зюзя принадлежала родственнику Ивана Ивановича — Эдварду Кирчуку. Накануне ее привезли на случку с самцом, решили оставить на вторую ночь для надежности, но утром забирать пришлось уже мертвую.

По словам Каленика, это второе нападение собак на его домашних животных. Весной стая задушила четверых беременных коз, которые паслись во дворе. Летом постоянно нападали на пасущихся во дворе кур. Ущерб за семь коз и козла Яшу Каленик оценил в 1500 рублей.

«Племенного козла купил совсем недавно, заплатил за него 250 долларов. Все козы были покрыты, привели бы весной по два-три козленка. Теперь нет ни одной козы», — рассказал пенсионер.

Он также добавил: «Я не могу отлучиться от дома даже на пять минут. Собаки тут же прибегут и уничтожат все живое».

Три дня назад случилось новое нападение — псы задушили двух бройлерных кур, которые паслись в загоне за полутораметровым забором. Мужчина показывает две крупные тушки, килограмм по пять каждая.

«Подвозил жену до остановки. Тут метров 500 от нашего дома. Отлучился минут на десять со двора. Подъезжаю и вижу, что они здесь безобразничают», — рассказал пенсионер.

По словам Каленика, одичалые своры облюбовали это место из-за постоянного источника еды. Мужчина уверяет, что ни один раз видел, как на ближайшее к его двору поле привозят отходы из убойного цеха местного мясокомбината. Весной и осенью их разбрасывают по полям и запахивают. Летом — отвозят в район бывшей воинской части, расположенной неподалеку.

«Там и кишки, жир, желудки. Хватает всего. Что-то упало, некондиция — все везут на поле. Не раз лично видел. Для собак это целый ресторан, пищеблок. Они сидят и ждут, когда приедет прицеп. Как только трактор уезжает, они начинают есть», — поделился Каленик.

Мужчина уверен, что собаки набрасываются на животных не из-за голода, а из-за охотничьего инстинкта и из-за обиды на людей.

«Большинство из этих собак — брошенные людьми домашние животные, остальные — их потомство. Здесь окраина города, люди часто привозят их сюда и оставляют. Минимум два раза в месяц я вижу, как из машины выбрасывают пса или кота», — рассказал Иван Иванович.

Он делает вывод, что брошенные животные навсегда затаили обиду на человека. Как итог — начинают мстить местным жителям. А в стае они становятся еще более агрессивными, смелыми и опасными.

Пенсионер отметил, что от одичалых свор страдают жители ближайших деревень и нового коттеджного поселка.

«В Лапенках овец подавили, в Заболоти сделали подкоп под забором, забрались во двор и штук пять коз и штук пять овец порвали. Это те же собаки, одна шайка. Они всех готовы порвать — кота, курицу, овцу… Всех, кто им не может дать отпор. Они не ели ни кур, ни коз, просто задрали и ушли. Как еще объяснить их поведение? Они мстят людям», — уверен пенсионер.

Дикие собаки на окраине Гродно, со слов пенсионера, появились года два назад. С тех пор их количество с каждым годом увеличивается. Сейчас в этом районе живет не меньше 30 собак, и они постоянно бесконтрольно размножаются.

В гродненском спецавтоозяйстве о проблеме знают, но только разводят руками. Отмечают, что заниматься отстрелом опасных агрессивных собак им запрещено. Но при этом признают, что эффективность их отлова очень низкая и что сейчас они не могут справиться с собачьими стаями.

«У нас из средства отлова — это сачок, сеть, петля-удавка и обездвиживающие препараты. Есть метательные устройства, в которые заправляется шприц, стрелять им нужно с расстояния 5−7 метров. Одичалые собаки не подпускают на такое расстояние. Мы приезжаем, а собак нет. Мы походим, поищем их, но они не ждут нас», — сообщил Sputnik заместитель директора Гродненскго ГУПП «Спецавтохозяйство» Франц Почебут.

По словам Каленика, что за все время сотрудники САХ сумели поймать только одного пса, которого пенсионеру удалось закрыть в сарае. Он уверен, что силами САХ невозможно решить эту проблему.

«Мужики из САХ приезжают моего возраста. Разве они могут бегать за собаками? Мне 62 года, до столба 100 метров подбегу и уже задохнусь», — сказал Каленик.

По словам Почебута, решение об отстреле опасных животных принимаются в крайних случаях, и принимать его должны собственник земли (местный ЖЭС или город) и правоохранительные органы.

Sputnik поинтересовался у правоохранителей, может ли милиция заниматься ликвидацией опасных диких собачьих стай?

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко, отлов бродячих животных — это прерогатива САХ. По его словам, сотрудники этого предприятия должны сначала поймать животное, а усыпить только спустя несколько дней, если не объявится хозяин собаки.

«Доставать оружие и отстреливать животных на территории, где потенциально могут находиться люди, нельзя. Вдруг кто-то пострадает. Или это увидят дети, которые могут получить психологическую травму», — сказал Базыленко.

Он также добавил, что милиция может застрелить животное, если видит, что оно нападает или угрожает жизни человека.

Пенсионер часто вызывал сотрудников САХ, которые должны заниматься отловом безнадзорных животных, но без результата.

«Их отстрелять надо. Какой тут гуманизм. Они безобразничают. Весной порвали беременных коз и из двух вырвали малышей, сформированные были козлята», — привел пример Каленик.

Недавно он видел, как взрослого мужчину на дороге окружили пять или шесть псов, лаяли, не давали пройти. Каленик опасается, что совсем скоро с этой проблемой столкнутся новоселы коттеджного поселка. И показывает почти завершенные дома, расположенные напротив его участка.

«Мужики сейчас ездят сюда на машинах на стройку, а ведь придет лето. Жена, дети захотят посмотреть. А если они захотят приехать на автобусе? Эти собаки женщину или ребенка просто порвут. К этому идет. Не дай бог, но если пострадает человек, я буду первый свидетель. Я полгода бьюсь, а толку никакого», — посетовал мужчина.