Аргентинская газета опубликовала последнее поступившее с пропавшей подлодки сообщение

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МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Экипаж аргентинской субмарины ARA S-42 San Juan рассказал о произошедшем на борту пожаре перед тем, как судно перестало выходить на связь. Полный текст сообщения, переданного 15 ноября, опубликовала во вторник газета Clarin.

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«Поступление морской воды через систему вентиляции в аккумуляторную яму N3 спровоцировало короткое замыкание и возникновение пожара в трюме, где расположены батареи. Аккумуляторы в носовой части выведены из строя. Продолжу информировать», — отмечено в сообщении.

Издание напоминает, что представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби в первые дни после исчезновения подлодки отмечал, что у него нет информации о произошедшем на борту судна пожаре, и называл такие сообщения слухами. Данные о пожаре были официально подтверждены только в понедельник, 27 ноября.