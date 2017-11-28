В Казани произошел крупный пожар

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Кровля неэксплуатируемого двухэтажного здания в Казани загорелась на площади 300 кв. метров. Пожар происходит рядом с территорией технополиса «Химград». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстана.