В Казани произошел крупный пожар
Площадь пожара составила 300 кв. метров.
Площадь пожара составила 300 кв. метров.
КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Кровля неэксплуатируемого двухэтажного здания в Казани загорелась на площади 300 кв. метров. Пожар происходит рядом с территорией технополиса «Химград». Об этом ТАСС сообщили в
«Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:56 мск. Горит кровля неэксплуатируемого двухэтажного здания по адресу ул. Восстания, 100. Площадь возгорания 300 кв. метров», — отметил представитель
На место происшествия выехали пожарные расчеты. Они работают по третьему классу опасности.