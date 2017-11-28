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20:50 (мск), источник: ТАСС

В Казани произошел крупный пожар

Площадь пожара составила 300 кв. метров.

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Кровля неэксплуатируемого двухэтажного здания в Казани загорелась на площади 300 кв. метров. Пожар происходит рядом с территорией технополиса «Химград». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстана.

«Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:56 мск. Горит кровля неэксплуатируемого двухэтажного здания по адресу ул. Восстания, 100. Площадь возгорания 300 кв. метров», — отметил представитель пресс-службы.

На место происшествия выехали пожарные расчеты. Они работают по третьему классу опасности.

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