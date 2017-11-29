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09:52 (мск), источник: ЮГА.ру

Экс-глава Павловского района получил три года колонии за коррупционную сделку с землей

Павловский районный суд вынес приговор бывшему главе района 45-летнему Алексею Мельникову по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении участков земли сельхозназначения.

Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). С учетом мнения гособвинителя суд приговорил Мельникова к трем годам заключения в колонии общего режима, и еще на три года лишил права занимать руководящие должности в органах исполнительной власти ил местного самоуправления.

Подсудимый вину не признал, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Алексей Мельников работал в руководстве Павловского района с 2004 года (в должности главы муниципального образования — с 2006 года) до сентября 2015 года, когда его отправил в отставку занимавший пост губернатора Александр Ткачев. Его место занял Владимир Трифонов, который ушел в отставку в начале этого ноября из-за низких показателей района.

Через полгода после отставки Мельников стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2014 году он расторг договоры с директорами двух предприятий, арендовавших в районе 13 земельных участков. После этого земли без проведения торгов были предоставлены в долгосрочную аренду родственнице Мельникова, а предыдущие арендаторы лишились возможности участвовать в торгах на заключение договоров аренды земельных участков. В деле речь идет о 700 гектарах земли сельхозназначения, сумма ущерба была оценена в 50 млн рублей.

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