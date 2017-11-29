Экс-глава Павловского района получил три года колонии за коррупционную сделку с землей

Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). С учетом мнения гособвинителя суд приговорил Мельникова к трем годам заключения в колонии общего режима, и еще на три года лишил права занимать руководящие должности в органах исполнительной власти ил местного самоуправления.

Подсудимый вину не признал, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Алексей Мельников работал в руководстве Павловского района с 2004 года (в должности главы муниципального образования — с 2006 года) до сентября 2015 года, когда его отправил в отставку занимавший пост губернатора Александр Ткачев. Его место занял Владимир Трифонов, который ушел в отставку в начале этого ноября из-за низких показателей района.