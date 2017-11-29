В Калининграде подрядчик третий месяц перекапывает дворы, чтобы найти прорыв

Источник: Комсомольская правда

— В том году у нас тут постоянно рыли, — начинает свою печальную историю жительница одного из домов на Зеленой улице Валентина Сысолятина. — То холодную воду прорывало, то горячую. Теперь они, видимо, решили трубы поменять. Раскопали тут все, бросили и переехали в другое место. Если бы они здесь все закончили, и начинали рядом копать, к ним бы вопросов не было. Но это уже два с половиной месяца длится! В течение всего лета был раскоп еще и в другом углу нашего дома. Ну, а с 15 ноября у нас отключилась горячая вода и отопление. Стала периодически пропадать и холодная. 23-го подключили. Как нам объяснили, рабочие не могли найти причину того, почему вода не поступает.

Страдают от перекопанных дворов не только местные жители, каждый день прыгающие через канавы и приносящие домой грязь на подошвах, но и будущие мамы, желающие срезать путь до расположенного тут же диагностического центра, окруженного рукотворными кратерами.

— Ищут мамочки, как пройти, такой круг иногда наворачивают, что жалко на них смотреть, — показывает на очередную жертву, застрявшую туфелькой в грязи Сысолятина. — По этой жиже тут и без нагрузки не пройдешь, а с коляской я вообще не знаю, как женщины тут перебираются.

Из-за того, что техника постоянно снует по дворам туда-сюда, уже повреждено несколько деревьев и кустарников, высаженных жителями. Правда, жители с этим смирились и покорно ожидают окончания ремонта.

— В «Калининградтеплосеть» дозвониться вообще невозможно в принципе, — жалуется женщина. — Мы обращаемся в ЕДДС или в мэрию. Там все время говорят, что с ситуацией знакомы, и осталось подождать пару дней. Только вот пара дней продолжается уже несколько недель.

Как пояснили «Комсомолке» в «Калининградтеплосети», на этом объекте работает компания «Шелен», у которой действительно случилась задержка с ремонтом. И закончат они все не через два дня, и даже не через неделю, а гораздо позже.