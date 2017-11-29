Доверчивый воронежец отдал мошеннику 240 тысяч рублей на покупку Volkswagen Polo
Мужчина машину так и не получил.
Мужчина машину так и не получил.
Около месяца назад в полицию Воронежа обратился 35-летний местный житель. Он заявил, что стал жертвой мошенника. Оказалось, что у потерпевшего арендовал на 2 недели квартиру мужчина. Они разговорились и арендатор рассказал, что занимается скупкой и продажей авто. Он рассказал владельцу квартиры, что сейчас выгодно продается Volkswagen Polo в
Мужчина решил купить иномарку за 240 тысяч рублей. Он так поверил новому знакомому, что не стал даже смотреть авто. А перевел на счет подозреваемого 200 тысяч рублей, а еще 40 — отдал наличными. Но машину мужчина так и не дождался. Новый знакомый позже вовсе перестал брать трубку. Мужчина понял, что его обманули.
Полицейские почти месяц устанавливали все детали случившегося и искали подозреваемого. На днях мужчину задержали в Липецке и доставили в отдел полиции Воронежа.
«Он признался, что частично уже потратил полученные деньги на свои нужды, — рассказали в
Теперь за мошенничество подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.