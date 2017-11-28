Женщина пошла в Минске на Комаровский рынок и бесследно пропала
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Жительница Заславля бесследно пропала после посещения Комаровского рынка в Минске, сообщили Sputnik во вторник в
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Жительница Заславля бесследно пропала после посещения Комаровского рынка в Минске, сообщили Sputnik во вторник в
По информации поисковиков, пропавшей является 39-летняя Наталья Бурдейко, которая проживает на улице Студенецкой столичного
«Она находилась на Комаровском рынке, откуда около 16:00 ушла в неизвестном направлении и пропала», — сообщили в отряде.
По информации ПСО, в настоящее время о местонахождении пропавшей ничего не известно.