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22:06 (мск), источник: Sputnik.by

Женщина пошла в Минске на Комаровский рынок и бесследно пропала

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Жительница Заславля бесследно пропала после посещения Комаровского рынка в Минске, сообщили Sputnik во вторник в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Источник: Sputnik.by

По информации поисковиков, пропавшей является 39-летняя Наталья Бурдейко, которая проживает на улице Студенецкой столичного города-спутника. Исчезла женщина в воскресенье 26 ноября.

«Она находилась на Комаровском рынке, откуда около 16:00 ушла в неизвестном направлении и пропала», — сообщили в отряде.

По информации ПСО, в настоящее время о местонахождении пропавшей ничего не известно.

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