Женщина пошла в Минске на Комаровский рынок и бесследно пропала

Источник: Sputnik.by

По информации поисковиков, пропавшей является 39-летняя Наталья Бурдейко, которая проживает на улице Студенецкой столичного города-спутника. Исчезла женщина в воскресенье 26 ноября.

«Она находилась на Комаровском рынке, откуда около 16:00 ушла в неизвестном направлении и пропала», — сообщили в отряде.