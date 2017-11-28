Умер независимый директор фонда «Самрук-Қазына»

Источник: Tengrinews

Сообщение об этом появилось на официальном сайте национального холдинга.

«Он имел более чем 40-летний опыт в качестве руководителя высшего звена в области глобальных корпоративных финансов и развивающихся рынков. Его отличали доступность, доброжелательность, уважительное отношение ко всем сотрудникам без исключения. При этом он проявлял твердость, щепетильность, и упорство в достижении стратегических целей Фонда. Коллектив АО “Самрук-Қазына” выражает глубокие соболезнования родным и близким Барона Оливье Дэкампа», — говорится в некрологе.

Оливье Дэкамп начал свою карьеру в банковской сфере в Chase Manhattan Bank в Бразилии, затем продолжил ее в США и Великобритании. В 1993 вошел в команду новоучрежденного Европейского банка реконструкции и развития, где до 2015 года был ответственен за операции в 34 странах и являлся членом комитета по стратегии и политике банка.

Постановлением Правительства Казахстана от 29 декабря 2015 года Барон Оливье Дэкамп был избран в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве независимого директора. Он был членом Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям.