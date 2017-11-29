В здании Казанской студии кинохроники произошел пожар

Как сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана, площадь пожара составила 350 квадратных метров. Около 8 вечера он был локализован. В 20.15 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара принимали участие 72 пожарных и 22 единицы техники.

Здание расположено вблизи технополиса «Химград», на территориях бывшего завода «Тасма». В 2015 году в интервью «АиФ-Казань» бывший директор киностудии Михаил Михайлов рассказывал, что здание было отключена от электричества, законсервировано и опечатано. При этом Казанскому Университету культуры и искусств такая студия была бы очень нужна. В ней мечтали создать учебный центр.