В Волгограде леди на внедорожнике устроила массовое ДТП

Она умудрилась собрать четыре машины: ВАЗ 21015, «Дэу» и два китайских внедорожника «Ховер». Жертвы происшествия отделались синяками и ушибами. А вот их машинам потребуется серьезный ремонт.

Главная виновница машинного «замеса», по словам очевидцев, была слегка неадекватна. Возможно, это реакция на ЧП, но, возможно, может быть, дама оказалась изрядно навеселе. Кто-то из свидетелей узнал в автоледи федерального судью из Центрального районного суда Мирославу Мизякину. Правда, сотрудникам полиции, которые приехали для разбора ситуации, она представилась безработной.

Кстати, она оказалась единственной, кому потребовалась медицинская помощь. По крайней мере, дама села в «скорую» и удалилась с места происшествия. Теперь полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.