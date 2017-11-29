Один из ключевых свидетелей по «делу Бишимбаева» изменил показания

Источник: Tengrinews

Ранее антикоррупционная служба сообщала, что Сисембаев вложил около 20 тысяч долларов в строительство элитного особняка в поселке Косшы, недалеко от Астаны. Однако на процессе он отказался от своих слов, заявив, что крупную сумму дал бывшему министру в виде денежной помощи.

«Да, действительно, я поменял свое показание. На самом деле хотел помочь подержать Қуандықа Уалихановича», — сказал один из ключевых свидетелей по «делу Бишимбаева».

В свою очередь, сам подсудимый заявил, что в то время не нуждался в такой поддержке.

«Я к вам обращался с такой просьбой и в тот период, мы с вами вообще разговаривали?», — спросил Куандык Бишимбаев у свидетеля.

«В тот период мы не разговаривали и не обращались, — ответил Сисембаев.