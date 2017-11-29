Преступник неплохо разжился за счет жертвы в Приморье

Он проник в гараж 66-летнего мужчины и похитил оттуда личные вещи. Однако этого показалось мало, и злоумышленник полез в дом. Угрожая ножом он потребовал от хозяина денег и ювелирных украшений. Получив отказ, разбойник связал жертву и, похитив деньги, ювелирные изделия и мобильный телефон на сумму 115 тысяч рублей, скрылся.

Насладиться награбленным не удалось — сотрудники уголовного розыска оперативно задержали беглеца. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 40-летний местный житель, который во всем признался и частично вернул похищенное имущество.

Тем не менее, это не помогло преступнику избежать серьезного наказания. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с выплатой крупного денежного штрафа.