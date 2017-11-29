Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Спорт не помогает женщинам похудеть
В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8Военный переворот в Зимбабве
03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Преступник неплохо разжился за счет жертвы в Приморье

Житель Партизанского района, дождавшись ночи, решил пойти на преступление, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Партизанску.

Он проник в гараж 66-летнего мужчины и похитил оттуда личные вещи. Однако этого показалось мало, и злоумышленник полез в дом. Угрожая ножом он потребовал от хозяина денег и ювелирных украшений. Получив отказ, разбойник связал жертву и, похитив деньги, ювелирные изделия и мобильный телефон на сумму 115 тысяч рублей, скрылся.

Насладиться награбленным не удалось — сотрудники уголовного розыска оперативно задержали беглеца. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 40-летний местный житель, который во всем признался и частично вернул похищенное имущество.

Тем не менее, это не помогло преступнику избежать серьезного наказания. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с выплатой крупного денежного штрафа.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь