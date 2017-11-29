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03:00 (мск), источник: РБК

Продюсер «Седьмой студии» обвинила экс-главбуха в создании «черной кассы»

Бывший исполнительный и затем генеральный продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова в своем обращении заявила, что экс-главбух компании Нина Масляева допускала нарушения в финансовой отчетности, а сама она уничтожила документы. Полный текст обращения Вороновой публикует Meduza.

Воронова работала в «Седьмой студии» в 2011—2014 годах (примерно в это же время там работала и Масляева). Летом 2014 года по согласованию с гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным и худруком Кириллом Серебренников прошел аудит компании, в ходе которого были обнаружены «многочисленные нарушения» и решено провести восстановительный учет.

«Черная касса», о которой заявляли следователи СКР, относится к «неправильно заполненным (главбухом) Ниной Масляевой кассовым документам», рассказала продюсер.

В отчетности были найдены «неверные данные», «в зарплатных ведомостях стояли подписи неизвестных людей», а также подписи сотрудников «Седьмой студии», которые не помнили, чтобы подписывали такие документы, заявила Воронова.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что в компании официально работала дочь Масляевой. «“Седьмая студия” заплатила за нее с расчетного счета почти 250 тыс. руб. налогов», — уточнила автор обращения, добавив, что «касса», ранее сделанная Масляевой, заслуженно стала называться «черной».

После проведения проверки главный бухгалтер, как рассказала Воронова, «не очень быстро отвечала на письма» и в октябре 2014 года уволилась по собственному желанию.

Аудиторская проверка также показала, что в компании «числились одни люди, а реально работали и получали зарплату совсем другие». «Разница в объеме начисленной официально и выплаченной по факту зарплаты была очень значительной», — подчеркнула бывший продюсер «Седьмой студии».

По ее словам, оборудование, декорации, костюмы и реквизиты часто не были отражены в отчетности должным образом, хотя «их местонахождение и движение были понятны нам».

«Я была в ужасе от того, сколько нарушений было выявлено при аудите. Кроме того, наши внутренние документы фиксировали расходование большого объема наличных средств, а как объяснить их появление в таком объеме, я не знала, так как мне было неизвестно, каким образом их получала Нина Леонидовна — а с ней мы тогда уже не общались», — написала Воронова.

Учитывая и то, что проект «Платформа» завершается, она решила уничтожить отчетность по расходованию наличных денег за три с половиной года.

Воронова утверждает, что эти деньги были потрачены только на нужды творческих проектов и «могли бы подтвердить позицию о моей невиновности и невиновности других лиц, обвиняемых теперь в рамках «театрального дела».

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«Ни о каких “хищениях” и тем более о создании проекта заведомо с этой целью речи идти тоже никак не может», — заявила Воронова, признав, что методы ведения дел не были «безупречно правильными».

В рамках проекта «Платформа» за три с половиной года работы прошли шесть больших мультижанровых мероприятий, 15 театральных проектов, шесть танцевальных спектаклей, были подготовлены 32 концертные программы и т.д., перечислила продюсер. При этом «многие вещи» покупались за наличные, зарплату сотрудникам выдавали в кассе.

В августе 2017 года режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение: следствие считает, что он возглавил организованную группу, которая похитила 68 млн руб., выделенных государством на проект «Платформа». По делу проходят бывший гендиректор «Гоголь центра» Алексей Малобродский, Итин, Масляева и Воронова (она уехала из России и заочно арестована). Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева давала показания в суде, она утверждает, что Малобродский, Итин и Серебренников создали «Седьмую студию» «для реализации преступного умысла». Бухгалтер при этом заявила, что помогала им обналичивать субсидию от государства.

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