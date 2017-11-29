Из срока в срок: хабаровчанина с судимостью отправили в колонию за кражу

В Хабаровском крае вынесли приговор местному жителю, который стащил у пассажирки междугороднего автобуса деньги и банковские карты. Украденную сумму злоумышленник потратил на драгоценности.

Суд установил, что хабаровчанин, когда ехал в междугороднем автобусе из краевого центра до Владивостока, решил воспользоваться тем, что сидящая впереди него пассажирка спит. Мужчина просунул руку между стенкой автобуса и сиденьем, открыл дамскую сумку, вытащил кошелёк и спрятал его за пазуху. После этого злоумышленник вышел из автобуса на ближайшей остановке — в посёлке Переяславка района имени Лазо.

В кошельке лежали деньги общей суммой свыше 12 тысяч рублей и банковские карты, принадлежавшие потерпевшей. В этот же день подсудимый добрался до Хабаровска и купил в одном из ювелирных магазинов драгоценности, которые обошлись ему больше чем в 40 тысяч рублей. Расплатился мужчина одной из украденных карт.