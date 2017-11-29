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03:30 (мск), источник: Восток Медиа

Из срока в срок: хабаровчанина с судимостью отправили в колонию за кражу

Мужчина стащил кошелёк из сумки спящей пассажирки автобуса.

В Хабаровском крае вынесли приговор местному жителю, который стащил у пассажирки междугороднего автобуса деньги и банковские карты. Украденную сумму злоумышленник потратил на драгоценности.

Суд установил, что хабаровчанин, когда ехал в междугороднем автобусе из краевого центра до Владивостока, решил воспользоваться тем, что сидящая впереди него пассажирка спит. Мужчина просунул руку между стенкой автобуса и сиденьем, открыл дамскую сумку, вытащил кошелёк и спрятал его за пазуху. После этого злоумышленник вышел из автобуса на ближайшей остановке — в посёлке Переяславка района имени Лазо.

В кошельке лежали деньги общей суммой свыше 12 тысяч рублей и банковские карты, принадлежавшие потерпевшей. В этот же день подсудимый добрался до Хабаровска и купил в одном из ювелирных магазинов драгоценности, которые обошлись ему больше чем в 40 тысяч рублей. Расплатился мужчина одной из украденных карт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, злоумышленник признал свою вину в полном объёме. Уголовное дело решили рассмотреть в особом порядке. У жителя дальневосточной столицы на момент преступления была непогашенная судимость: у него ещё не закончился испытательный срок. Поэтому в этот раз его приговорили к реальному лишению свободы — три года в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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