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07:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пресекли деятельность подпольного казино

Казино располагалось в одной из квартир жилого дома.

В настоящее время уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» направлено в суд. По версии следствия, в деле задействованы 10 человек, главная из которых — 43-летняя женщина на чье имя и была арендована квартира в обычном жилом доме.

О том, что здесь организован нелегальный игорный бизнес, в полицию сообщили соседи. Трое задержанных дали сразу признательные показания.

Напомним, что игорный бизнес с 2009 года запрещен в России почти везде. Исключение составляют лишь четыре специально организованные зоны в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

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