В Новосибирске пресекли деятельность подпольного казино

В настоящее время уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» направлено в суд. По версии следствия, в деле задействованы 10 человек, главная из которых — 43-летняя женщина на чье имя и была арендована квартира в обычном жилом доме.

О том, что здесь организован нелегальный игорный бизнес, в полицию сообщили соседи. Трое задержанных дали сразу признательные показания.