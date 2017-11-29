В Новосибирске пресекли деятельность подпольного казино
Казино располагалось в одной из квартир жилого дома.
Казино располагалось в одной из квартир жилого дома.
В настоящее время уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» направлено в суд. По версии следствия, в деле задействованы 10 человек, главная из которых — 43-летняя женщина на чье имя и была арендована квартира в обычном жилом доме.
О том, что здесь организован нелегальный игорный бизнес, в полицию сообщили соседи. Трое задержанных дали сразу признательные показания.
Напомним, что игорный бизнес с 2009 года запрещен в России почти везде. Исключение составляют лишь четыре специально организованные зоны в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.