Сотрудницу «Почты России» осудили за то, что она украла пенсию у инвалида в Хабаровском крае

В суде установлено, что женщина работала оператором связи в почтовом отделении. В ее обязанности входила выплата пенсий и пособий местным жителям. Женщина узнала, что мужчина-инвалид второй группы по жизненным обстоятельствам долгое время не мог прийти за своей пенсией.

Подсудимая воспользовалась сложившейся ситуацией: с августа 2016 года по январь 2017 года она ежемесячно забирала пенсию инвалида, подделывая его подпись в поручении на доставку пособия. Всего женщина похитила свыше 96 тысяч рублей.

Фигурантка признала свою вину в полном объеме и пообещала возместить ущерб потерпевшему.