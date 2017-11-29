Сотрудницу «Почты России» осудили за то, что она украла пенсию у инвалида в Хабаровском крае
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В суде установлено, что женщина работала оператором связи в почтовом отделении. В ее обязанности входила выплата пенсий и пособий местным жителям. Женщина узнала, что
Подсудимая воспользовалась сложившейся ситуацией: с августа 2016 года по январь 2017 года она ежемесячно забирала пенсию инвалида, подделывая его подпись в поручении на доставку пособия. Всего женщина похитила свыше 96 тысяч рублей.
Фигурантка признала свою вину в полном объеме и пообещала возместить ущерб потерпевшему.
Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.