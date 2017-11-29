Годовалый ребенок оказался заперт в машине
Это уже второй аналогичный случай в Новосибирске за неделю.
Это уже второй аналогичный случай в Новосибирске за неделю.
На прошлой неделе женщина закрыла в автомобиле своего трехлетнего сына. Для его освобождения потребовалась помощь профессиональных спасателей.
Вечером во вторник к спасателям обратилась жительница Калининского района, которая случайно заперла в заведенном автомобиле свою годовалую дочь. Спасатели прибыли в течение нескольких минут и малышка была спасена, ее жизни ничего не угрожает. Однако представители муниципальной