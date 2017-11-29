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07:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Годовалый ребенок оказался заперт в машине

Это уже второй аналогичный случай в Новосибирске за неделю.

На прошлой неделе женщина закрыла в автомобиле своего трехлетнего сына. Для его освобождения потребовалась помощь профессиональных спасателей.

Вечером во вторник к спасателям обратилась жительница Калининского района, которая случайно заперла в заведенном автомобиле свою годовалую дочь. Спасатели прибыли в течение нескольких минут и малышка была спасена, ее жизни ничего не угрожает. Однако представители муниципальной аварийно-спасательной службы просят родителей быть внимательнее и не допускать, чтобы ребенок оставался один в машине.

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