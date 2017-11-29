Годовалый ребенок оказался заперт в машине

Вечером во вторник к спасателям обратилась жительница Калининского района, которая случайно заперла в заведенном автомобиле свою годовалую дочь. Спасатели прибыли в течение нескольких минут и малышка была спасена, ее жизни ничего не угрожает. Однако представители муниципальной аварийно-спасательной службы просят родителей быть внимательнее и не допускать, чтобы ребенок оставался один в машине.