В Хабаровске осужден вербовщик в террористы
Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Хабаровского края, склонявшему людей к вступлению в ряды террористов. Об этом «РГ» сообщили в
Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Хабаровского края, склонявшему людей к вступлению в ряды террористов. Об этом «РГ» сообщили в
Следствие установило, что мужчина, являясь приверженцем
Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.