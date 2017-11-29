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04:09 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровске осужден вербовщик в террористы

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Хабаровского края, склонявшему людей к вступлению в ряды террористов. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Следствие установило, что мужчина, являясь приверженцем радикально-религиозных взглядов, неоднократно оправдывал терроризм. В начале 2017 года он предлагал двум жителям Хабаровска принять участие в террористической деятельности на территории Сирии. Те сообщили о его попытках в УФСБ.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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