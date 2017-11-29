В Хабаровске осужден вербовщик в террористы

Следствие установило, что мужчина, являясь приверженцем радикально-религиозных взглядов, неоднократно оправдывал терроризм. В начале 2017 года он предлагал двум жителям Хабаровска принять участие в террористической деятельности на территории Сирии. Те сообщили о его попытках в УФСБ.