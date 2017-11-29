В Нижнем Тагиле задержан водитель, который задавил пешехода и скрылся с места ДТП

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 26 ноября в 17:30 на Северном шоссе у дома 31 водитель, двигаясь со стороны Восточное шоссе в сторону поселка Северный по Северному шоссе, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть. В результате аварии 19-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте.

Инспекторы сумели установить марку, модель автомобиля, а также самого владельца, который, сбив пешехода, уехал с места ДТП. Им оказался 31-летний владелец «Ниссан Максима». По словам нарушителя, он испугался и решил покинуть место происшествия.