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07:05 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле задержан водитель, который задавил пешехода и скрылся с места ДТП

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила задержали автовладельца, который задавил пешехода скрылся с места ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 26 ноября в 17:30 на Северном шоссе у дома 31 водитель, двигаясь со стороны Восточное шоссе в сторону поселка Северный по Северному шоссе, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть. В результате аварии 19-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте.

Инспекторы сумели установить марку, модель автомобиля, а также самого владельца, который, сбив пешехода, уехал с места ДТП. Им оказался 31-летний владелец «Ниссан Максима». По словам нарушителя, он испугался и решил покинуть место происшествия.

27 ноября в Нижнем Тагиле состоялся суд, на котором водитель был признан виновным — его лишили водительских прав на 1,5 года.

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