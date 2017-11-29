Осужден прапорщик, которого искали 16 лет
В Новосибирске состоялся суд над дезертиром, обвиненном в хищении.
В Новосибирске состоялся суд над дезертиром, обвиненном в хищении.
По сообщению военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации вынесен обвинительный приговор за хищения, совершенные гражданином Сергеем М. в период с 2000 по 2001 год.
Проходя службу по контракту в одной из войсковых частей, Сергей М извлек из монтажных плат измерительных приборов свыше 7,3 тыс. конденсаторов общей стоимостью более 160 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Его причастность к происшествию была установлена еще в 2001-м году, но Сергей М дезертировал с территории прохождения военной службы и скрывался в течение 16 лет. Однако его удалось розыскать и привлечь к ответственности.
Решением 61 гарнизонного военного суда, заседание которого состоялось в г. Новосибирске, М. назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.