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04:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Восточно-Сибирской железной дороге выросло число электротравм

За последние два года на Восточно-Сибирской железной дороге выросло число электротравм, когда дети и подростки забираются на крыши вагонов, стоящих на железнодорожных путях и получают тяжелые травмы, иногда смертельные, сообщает 29 ноября 2017 года пресс-служба ВСЖД.

«Для получения удара тока до контактной сети не нужно даже дотрагиваться. На железной дороге напряжение в проводе достигает 27,5 тыс. Вольт, и поражение происходит при приближении к проводам на расстояние менее одного метра», — отметил в заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД Сергей Трофименко.

Один из таких случаев произошел 14 мая на станции Кая, тогда четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет в поисках развлечений подошли к стоящему на железнодорожных путях грузовому составу. Одна из девочек поднялась на вагон и была травмирована электротоком. Ребёнка спасти не удалось.

Профилактика непроизводственного травматизма на Восточно-Сибирской железной дороге находится в приоритете. По словам специалистов, встречи со школьниками, студентами, родителями, беседы с подростками в школах и лагерях отдыха, выступления в СМИ дают свои положительные результаты. Но на ВСЖД отмечают, что одними такими беседами устранить проблему вряд ли удастся.

«Эту задачу нужно решать, исходя из четкого анализа и понимания конкретных причин травмирования людей при нахождении на объектах железной дороги. В подавляющем большинстве случаев люди становятся жертвами собственной невнимательности, неосторожности при переходе путей. Молодые люди калечатся и гибнут чаще всего из-за беспечной бравады, занимаясь “зацепперством”, залезая на вагоны под контактный провод со смертельно опасным напряжением, слушая музыку в наушниках при переходе путей», — добавил Сергей Трофименко. Действенной мерой по предотвращению подобных случаев является просветительская работа в семьях и школах.

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