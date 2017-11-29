На Восточно-Сибирской железной дороге выросло число электротравм

«Для получения удара тока до контактной сети не нужно даже дотрагиваться. На железной дороге напряжение в проводе достигает 27,5 тыс. Вольт, и поражение происходит при приближении к проводам на расстояние менее одного метра», — отметил в заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД Сергей Трофименко.

Один из таких случаев произошел 14 мая на станции Кая, тогда четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет в поисках развлечений подошли к стоящему на железнодорожных путях грузовому составу. Одна из девочек поднялась на вагон и была травмирована электротоком. Ребёнка спасти не удалось.

Профилактика непроизводственного травматизма на Восточно-Сибирской железной дороге находится в приоритете. По словам специалистов, встречи со школьниками, студентами, родителями, беседы с подростками в школах и лагерях отдыха, выступления в СМИ дают свои положительные результаты. Но на ВСЖД отмечают, что одними такими беседами устранить проблему вряд ли удастся.