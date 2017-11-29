На Восточно-Сибирской железной дороге выросло число электротравм
За последние два года на
За последние два года на
«Для получения удара тока до контактной сети не нужно даже дотрагиваться. На железной дороге напряжение в проводе достигает 27,5 тыс. Вольт, и поражение происходит при приближении к проводам на расстояние менее одного метра», — отметил в заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД Сергей Трофименко.
Один из таких случаев произошел 14 мая на станции Кая, тогда четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет в поисках развлечений подошли к стоящему на железнодорожных путях грузовому составу. Одна из девочек поднялась на вагон и была травмирована электротоком. Ребёнка спасти не удалось.
Профилактика непроизводственного травматизма на
«Эту задачу нужно решать, исходя из четкого анализа и понимания конкретных причин травмирования людей при нахождении на объектах железной дороги. В подавляющем большинстве случаев люди становятся жертвами собственной невнимательности, неосторожности при переходе путей. Молодые люди калечатся и гибнут чаще всего