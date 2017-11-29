В Новосибирске разыскивают двух 13-летних подростков
Волонтеры предполагают, что мальчики могли исчезнуть вместе.
Волонтеры предполагают, что мальчики могли исчезнуть вместе.
В Новосибирске пропали двое 13-летних подростка Артём Данилов и Никита Абих — ищущие их волонтёры подозревают, что мальчики исчезли вместе. 23 ноября подростки ушли из дома на улице Вилюйской, с тех пор о них ничего не известно. По информации волонтёров, мальчики уже не в первый раз уходят из дома.
Артём Данилов ростом около 160 см, худощавого телосложения, у него русые волосы, глаза карие. Известно, что был одет в длинный пуховик.
Рост Никиты Абиха также около 160 см, он худощавого телосложения. У мальчика
— Всех, кому