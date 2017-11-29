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07:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске разыскивают двух 13-летних подростков

Волонтеры предполагают, что мальчики могли исчезнуть вместе.

В Новосибирске пропали двое 13-летних подростка Артём Данилов и Никита Абих — ищущие их волонтёры подозревают, что мальчики исчезли вместе. 23 ноября подростки ушли из дома на улице Вилюйской, с тех пор о них ничего не известно. По информации волонтёров, мальчики уже не в первый раз уходят из дома.

Артём Данилов ростом около 160 см, худощавого телосложения, у него русые волосы, глаза карие. Известно, что был одет в длинный пуховик.

Рост Никиты Абиха также около 160 см, он худощавого телосложения. У мальчика светло-русые волосы. Был одет в бордовую шапку, куртку стального цвета, черные кроссовки с белыми вставками.

— Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефону 8−800−700−5452, 102 с мобильного или 02, — просят волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».

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