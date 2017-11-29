В Новосибирске разыскивают двух 13-летних подростков

В Новосибирске пропали двое 13-летних подростка Артём Данилов и Никита Абих — ищущие их волонтёры подозревают, что мальчики исчезли вместе. 23 ноября подростки ушли из дома на улице Вилюйской, с тех пор о них ничего не известно. По информации волонтёров, мальчики уже не в первый раз уходят из дома.