Трех человек спасли при пожаре в Лесозаводске

Владивосток, 29 ноября, PrimaMedia.

Огнеборцы спасли жизнь трех человек на пожаре в Лесозаводске. Пожарные вывели из горящей квартиры людей и ликвидировали возгорание, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

28 ноября в 07.16 в пожарно-спасательную службу города Лесозаводска поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице 9 января произошел пожар.

Считанные минуты понадобились огнеборцам для прибытия по указанному адресу. Через две минуты в 07.18 пожарные приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведенной разведки брандмейстеры установили, что в жилом помещении горят мебель и домашние вещи. На момент пожара в квартире находились три человека, которых огнеборцы спешно вывели на улицу. В результате происшествия никто не пострадал.