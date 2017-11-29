Трех человек спасли при пожаре в Лесозаводске
Огню противостояли шесть пожарных, также было задействовано три единицы техники.
Огню противостояли шесть пожарных, также было задействовано три единицы техники.
Владивосток, 29 ноября, PrimaMedia.
Огнеборцы спасли жизнь трех человек на пожаре в Лесозаводске. Пожарные вывели из горящей квартиры людей и ликвидировали возгорание, сообщили ИА PrimaMedia в
28 ноября в 07.16 в
Считанные минуты понадобились огнеборцам для прибытия по указанному адресу. Через две минуты в 07.18 пожарные приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведенной разведки брандмейстеры установили, что в жилом помещении горят мебель и домашние вещи. На момент пожара в квартире находились три человека, которых огнеборцы спешно вывели на улицу. В результате происшествия никто не пострадал.
В 07.20 — пожар был локализован, в 07.29 — полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 2 кв. метра. Огню противостояли 6 человек личного состава и 3 единицы техники.