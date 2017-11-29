В Омске маткапитал оформили на 56 несуществующих младенцев

Омская прокуратура обратилась в суд с исками к родителям «несуществующих младенцев». На протяжении полутора лет несколько десятков омичек незаконно получали денежные пособия от государства, пишет «Российская газета».

На сайте региональной прокуратуры сообщается, что 26-летняя жительница Омска подала в Пенсионный фонд документы на ребенка, которого у нее никогда не было. Но на самом деле в семье воспитывалась только одна девочка. В результате женщина получила более 155 тысяч рублей материнского капитала. По данному факту по инициативе прокуратуры в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — арест на четыре месяца.

По информации надзорного ведомства, в городе действовала организованная преступная группировка. Злоумышленники уговаривали знакомых горожанок на фиктивные «вторые роды», обещая им за это 30% от материнского капитала. Каждый поддельный новорожденный приносил членам ОПГ 400 тысяч рублей. В обналичивании материнского капитала участвовали более десятка фирм-однодневок и риэлтерских агентств. Стоит отметить, что российским законодательством предусмотрен вариант регистрации рождения ребенка со слов матери и свидетелей, подтверждающих данный факт.