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06:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

Незаконную древесину выявляют в Иркутской области

Операция «Лесовоз» продлится до 25 декабря.

Массовые проверки сопроводительных документов при перевозке древесины проводятся Территориальным управлением министерства лесного комплекса совместно с правоохранительными органами в Иркутской области.

Во время операции «Лесовоз» пройдут проверки легальности происхождения перевозимой древесины и регулирования деятельности по пресечению ее незаконного оборота. Операция продлится до 25 декабря.

«В каждом лесничестве заранее составлены и утверждены планы проведения проверок, проработаны маршруты, организованы передвижные посты. Все действия согласованы с правоохранительными органами. Ранее операция хорошо себя зарекомендовала, так что министерством было принято решение проводить “Лесовоз” два раза в год», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

В ходе прошлой операции с 10 по 23 апреля 2017 года было проверено 2 786 единиц автотранспорта, выявлено семь фактов перевозки древесины без сопроводительных документов и 188 фактов незаконной рубки лесных насаждений.

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