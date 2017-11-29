Незаконную древесину выявляют в Иркутской области

Массовые проверки сопроводительных документов при перевозке древесины проводятся Территориальным управлением министерства лесного комплекса совместно с правоохранительными органами в Иркутской области.

Во время операции «Лесовоз» пройдут проверки легальности происхождения перевозимой древесины и регулирования деятельности по пресечению ее незаконного оборота. Операция продлится до 25 декабря.

«В каждом лесничестве заранее составлены и утверждены планы проведения проверок, проработаны маршруты, организованы передвижные посты. Все действия согласованы с правоохранительными органами. Ранее операция хорошо себя зарекомендовала, так что министерством было принято решение проводить “Лесовоз” два раза в год», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.