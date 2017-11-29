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06:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителя Бурятии задержали в Приангарье за незаконную перевозку около 400 кг омуля

Мужчину могут привлечь к административной ответственности.

Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Слюдянском районе Иркутской области остановили для проверки микроавтобус, следовавший из Кабанского района республики Бурятия. В машине было обнаружено около 400 кг омуля. При этом, соответствующих документов на продукцию у водителя не было. Возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники отдела МВД изъяли 10 пластиковых ведер с соленой рыбой и 30 картонных коробок со свежемороженым товаром.

«В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. Материал направлен в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору для принятия правого решения», — отметили в ведомстве.

Полиция напоминает гражданам о том, что нарушение правил, регламентирующих оборот водных биологических ресурсов, влечет наложение административных штрафов для физических лиц в размере от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, юридических — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий добычи (вылова).

Напомним, что Минсельхоз ввел запрет на промышленный и любительский вылов омуля на озере Байкал с 1 октября. Изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна внесены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.

Ранее ИА Irkutskmedia сообщало, что впервые за много лет биомасса омуля уменьшилась в 2008 году до значений ниже 20 тысяч тонн, а по итогам 2015 года — до 10 тысяч тонн. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет. Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова омуля действовал с 1969 по 1982 годы: первые шесть лет существовал полный запрет, в последующие семь лет рыба вылавливалась для научной разведки и экспериментально.

Также напомним, что Росрыболовство проведет гидроакустическое исследование численности омуля на Байкале в 2018 году. Изучение будет проводиться в апреле-мае, когда рыба еще держится плотными косяками и ее точные данные легче зафиксировать.

Сейчас с Росрыболовством ведутся переговоры о формате трудоустройства рыбаков и переработчиков. По официальным данным, на берегу Байкала в границах Иркутской области проживают порядка 4 тысячи человек, занятых в сфере добычи и обработки омуля. А по всему Байкалу, вместе с членами семей, по подсчетам экспертов, от этого вида заработка зависят до 15 тысяч человек.

Вся скупка и продажа байкальского омуля станет незаконной в 2018 году в связи с тем, что срок годности рыбы, выловленной в 2017 году, истечет. Об этом сказал руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков. Он также отметил, что за продажу байкальского омуля человек будет привлечен к уголовной ответственности, ему может грозить лишение свободы.

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