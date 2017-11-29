Иномарке оторвало крышу из-за въезда в линию электропередач на дороге в Новосибирске

В Новосибирске случилось ДТП минувшим вечером, 28 ноября, в 21:50 на перекрестке улиц Северной и Светлановской. Участниками аварии стали седан Toyota Avensis и хэтчбек Toyota Allex.

По словам очевидцев в группе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54», один из автомобилей въехал в опору линии электропередачи. В результате, автомобиль Allex перевернулся, после чего ему оторвало крышу, а седан также получил значительные повреждения. На месте происшествия работали медики «скорой помощи» и сотрудники Госавтоинспекции.