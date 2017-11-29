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06:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Двое пьяных россиян отметили день рождения угоном машины скорой

Двое жителей поселка Куйтун Иркутской области угнали машину скорой помощи. Полицейские задержали их меньше чем через час и установили, что оба пьяны, сообщает портал «Город».

Мужчинам удалось доехать на автомобиле до железнодорожного переезда. При задержании один из них, находившийся за рулем, признался, что у него был день рождения. Пассажир рассказал, что во время угона спал, поэтому не помнит, как оказался в салоне.

Это не первый случай угона машины скорой в Иркутской области. В мае местный житель похитил спецавтомобиль и отправился кататься в нем по городу Зима.

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