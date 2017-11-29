Утаившего имущество должников пристава заподозрили в коррупции

Один из приставов-исполнителей Емельяновского района Красноярского края должен был взыскать задолженность по кредиту с жителей. Однако вместо этого он указал в служебных актах, что у должников нет имущества, которое можно было бы арестовать в счет погашения кредита, что не соответствовало действительности. Таким образом пристав незаконно окончил два исполнительных производства.