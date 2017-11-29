Утаившего имущество должников пристава заподозрили в коррупции
В Красноярском крае судебного пристава заподозрили в служебном подлоге. Об этом рассказали в
В Красноярском крае судебного пристава заподозрили в служебном подлоге. Об этом рассказали в
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Банку, выдавшему кредиты, вернули требование. Финансовое учреждение не получило обратно свои деньги.
На пристава завели уголовное дело по статье 292 УК РФ «Служебный подлог». Максимальное наказание по этой статье составляет штраф 80 тысяч рублей или лишение свободы на 2 года.
В прокуратуре не раскрывают подробности, расследование уголовного дела продолжается.