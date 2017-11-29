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09:17 (мск), источник: Newslab.ru

Утаившего имущество должников пристава заподозрили в коррупции

В Красноярском крае судебного пристава заподозрили в служебном подлоге. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Один из приставов-исполнителей Емельяновского района Красноярского края должен был взыскать задолженность по кредиту с жителей. Однако вместо этого он указал в служебных актах, что у должников нет имущества, которое можно было бы арестовать в счет погашения кредита, что не соответствовало действительности. Таким образом пристав незаконно окончил два исполнительных производства.

Банку, выдавшему кредиты, вернули требование. Финансовое учреждение не получило обратно свои деньги.

На пристава завели уголовное дело по статье 292 УК РФ «Служебный подлог». Максимальное наказание по этой статье составляет штраф 80 тысяч рублей или лишение свободы на 2 года.

В прокуратуре не раскрывают подробности, расследование уголовного дела продолжается.

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