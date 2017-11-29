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06:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сотрудники полиции выяснили подробности драки около кафе «Библиотека» в Хабаровске

В результате конфликта молодой человек был госпитализирован.

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Хабаровск, 29 ноября, AmurMedia.

В Хабаровске сотрудники полиции опросили участника конфликта, во время которого были нанесены травмы посетителю. После появления в социальных сетях видеоролика, начальник УМВД России по г. Хабаровску назначил проверку. Было установлено, что потерпевший госпитализирован в стационар, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску установили личность и опросили молодого человека, который нанес потерпевшему несколько ударов.

Происшествие произошло в воскресенье ранним утром на входе в популярный бар на улице Муравьева-Амурского. Между посетителями кафе вспыхнул конфликт, в результате которого один из участников нанес оппоненту несколько ударов в область головы. После чего потерпевший упал с лестницы и потерял сознание.

В органы внутренних дел с заявлениями или сообщениями о произошедшем никто не обращался.

После появления в социальных сетях видеоролика с конфликтом начальник УМВД России по г. Хабаровску полковник полиции Александр Прохорец назначил проверку.

В рамках проверки установлено, что потерпевший — 23-летний житель Комсомольска-на-Амуре, госпитализирован в стационар. Назначена специализированная экспертиза, которая должна определить степень тяжести нанесенных повреждений.

Сотрудниками отдела полиции № 4 опрошен молодой человек, нанесший удары. 21-летний ранее не судимый хабаровчанин пояснил, что с пострадавшим не знаком. На лестнице житель краевого центра вступился за свою знакомую, в адрес которой потерпевший высказался в оскорбительном тоне. Эта информация проверяется.

Проверка продолжается. По ее окончанию будет принято процессуальное решение.

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