Сотрудники полиции выяснили подробности драки около кафе «Библиотека» в Хабаровске
В результате конфликта молодой человек был госпитализирован.
В результате конфликта молодой человек был госпитализирован.
Хабаровск, 29 ноября, AmurMedia.
В Хабаровске сотрудники полиции опросили участника конфликта, во время которого были нанесены травмы посетителю. После появления в социальных сетях видеоролика, начальник УМВД России по г. Хабаровску назначил проверку. Было установлено, что потерпевший госпитализирован в стационар, сообщили ИА AmurMedia в
Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску установили личность и опросили молодого человека, который нанес потерпевшему несколько ударов.
Происшествие произошло в воскресенье ранним утром на входе в популярный бар на улице
В органы внутренних дел с заявлениями или сообщениями о произошедшем никто не обращался.
После появления в социальных сетях видеоролика с конфликтом начальник УМВД России по г. Хабаровску полковник полиции Александр Прохорец назначил проверку.
В рамках проверки установлено, что потерпевший — 23-летний житель
Сотрудниками отдела полиции № 4 опрошен молодой человек, нанесший удары. 21-летний ранее не судимый хабаровчанин пояснил, что с пострадавшим не знаком. На лестнице житель краевого центра вступился за свою знакомую, в адрес которой потерпевший высказался в оскорбительном тоне. Эта информация проверяется.
Проверка продолжается. По ее окончанию будет принято процессуальное решение.