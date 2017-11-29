ДТП с тепловозом в Мангистау: дети начали дышать самостоятельно

Источник: Newtimes.kz

По словам врачей, состояние двух несовершеннолетних пострадавших остается стабильно тяжелым, однако в настоящее время они дышат самостоятельно.

«Вчера с аппарата искусственной вентиляции легких сняли мальчика, сегодня — девочку», — проинформировала главный врач областной детской больницы Камшат Турсынбекова.

По ее словам, мальчика перевели в отделение травматологии, он все еще находится в травматическом шоке; девочка остается в отделении реанимации.

Из 18 пострадавших, которые были госпитализированы в городскую больницу Жанаозена, двоих готовят к выписке, остальные пока находятся в состоянии средней тяжести, шестеро из них — в реанимации.

При этом один мальчик все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но его состояние стабильное. У пострадавшего 2003 года рождения, как рассказала Раушан Жапарова, диагностированы закрытая черепномозговая травма, сотрясение мозга и тупая травма живота.

Сегодня в Жанаозене прошли похороны погибших в аварии.

Напомним, 25 ноября в стоящую на железнодорожных путях в Мангистауской области маршрутную ГАЗель врезался тепловоз. При следовании со скоростью 60 километров в час машинист тепловоза увидел на путях автомобиль и применил экстренное торможение.

В результате ДТП пострадали 36 человек: 20 детей и 16 взрослых. Авария унесла жизни девяти человек, в том числе ребенка. Ранее стало известно, что пострадавшей девочке ампутировали обе ноги.