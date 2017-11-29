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08:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

В аварии на трассе «Кукуштан-Чайковский» погиб водитель внедорожника

Иномарка столкнулась с большегрузом с прицепом.

Во вторник, 28 ноября, в Пермском крае произошло смертельное ДТП.

В 18.20 на 78 км дороги «Кукуштан-Чайковский» столкнулись внедорожник и большегруз.

«По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля Toyota Highlander, не соблюдая скоростной режим и дистанцию, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ с прицепом», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. 46-летний пассажир внедорожника получил тяжёлые травмы и находится в больнице.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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