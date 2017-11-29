В аварии на трассе «Кукуштан-Чайковский» погиб водитель внедорожника
Иномарка столкнулась с большегрузом с прицепом.
Иномарка столкнулась с большегрузом с прицепом.
Во вторник, 28 ноября, в Пермском крае произошло смертельное ДТП.
В 18.20 на 78 км дороги «Кукуштан-Чайковский» столкнулись внедорожник и большегруз.
«По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля Toyota Highlander, не соблюдая скоростной режим и дистанцию, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ с прицепом», — рассказали в
В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. 46-летний пассажир внедорожника получил тяжёлые травмы и находится в больнице.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.