Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Спорт не помогает женщинам похудеть
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14«Мисс Вселенная — 2017»
07:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Многокилометровая пробка сковала проспект Ленина

Серьезный дорожный затор образовался сегодня утром, 29 ноября, на главной магистрали Челябинска.

Пробка на проспекте Ленина растянулась на несколько километров, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока на участке от улицы Героев Танкограда до перекрестка с улицей Российской не превышает семи километров в час — вероятно, причиной послужило произошедшее там ДТП.

Добавим, что также с затруднениями автомобилисты столкнулись, в частности, на улицах Цвиллинга, Энгельса, Первой Пятилетки, Братьев Кашириных, на Свердловском проспекте и на автодороге «Меридиан». Общий уровень пробок к 9:30 в южноуральской столице оценивается в четыре балла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пхеньян объявил о возможности своей ракеты поразить США
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь