Многокилометровая пробка сковала проспект Ленина
Серьезный дорожный затор образовался сегодня утром, 29 ноября, на главной магистрали Челябинска.
Серьезный дорожный затор образовался сегодня утром, 29 ноября, на главной магистрали Челябинска.
Пробка на проспекте Ленина растянулась на несколько километров, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока на участке от улицы Героев Танкограда до перекрестка с улицей Российской не превышает семи километров в час — вероятно, причиной послужило произошедшее там ДТП.
Добавим, что также с затруднениями автомобилисты столкнулись, в частности, на улицах Цвиллинга, Энгельса, Первой Пятилетки, Братьев Кашириных, на Свердловском проспекте и на автодороге «Меридиан». Общий уровень пробок к 9:30 в южноуральской столице оценивается в четыре балла.