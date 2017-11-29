Многокилометровая пробка сковала проспект Ленина

Так, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока на участке от улицы Героев Танкограда до перекрестка с улицей Российской не превышает семи километров в час — вероятно, причиной послужило произошедшее там ДТП.

Добавим, что также с затруднениями автомобилисты столкнулись, в частности, на улицах Цвиллинга, Энгельса, Первой Пятилетки, Братьев Кашириных, на Свердловском проспекте и на автодороге «Меридиан». Общий уровень пробок к 9:30 в южноуральской столице оценивается в четыре балла.